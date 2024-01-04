Председатель Могилевского областного Совета депутатов Ирина Раинчик посетила Детский дом г. Бобруйска.

В рамках республиканской акции ´Наши дети´ депутатским корпусом Могилевской области традиционно проводится акция ´Рождественская мечта´, в ходе которой, в канун Нового года и Рождества посещаются учреждения образования, дома семейного типа, коррекционно-развивающие центры с поздравлениями и подарками.