«Кто такой Слуцкий? Скажите, где он играл, сколько голов забил? - заявил экс-игрок сборных СССР и России Александр Мостовой об экс-тренере ЦСКА и сборной, назвавшем его «комичным персонажем» и «фриком».
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