Представляем пятёрку самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: обновлённый Renault Captur, рестайлинг большого седана Kia K9, новый кроссовер Haval H3, Volkswagen Transporter нового поколения и первый пикап марки BYD.
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