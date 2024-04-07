Представляем пятёрку самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: обновлённый Renault Captur, рестайлинг большого седана Kia K9, новый кроссовер Haval H3, Volkswagen Transporter нового поколения и первый пикап марки BYD.