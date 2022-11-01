M109L во время перевозки по Италии, октябрь 2022 г. Фото Bmpd.livejournal.com Италия продолжает помогать Украине поставками вооружений и техники.
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