Владимир Путин примет участие в саммите ОДКБ в Казахстане

В Казахстане сегодня большой политический день. Там пройдет саммит ОДКБ. Лидеры стран организации обсудят важнейшие международные и региональные темы, в первую очередь, выстраивание новой архитектуры безопасности в Евразии.
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