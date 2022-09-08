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Власти Белоруссии признали экстремистским переходный кабинет Тихановской

Власти Белоруссии признали экстремистским переходный кабинет Тихановской

Как сообщает «Интерфакс», данные о признании переходного кабинета Тихановской вне закона появились в опубликованном на сайте МВД республики Перечне организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.

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