Власти Белоруссии признали экстремистским переходный кабинет Тихановской

Как сообщает «Интерфакс», данные о признании переходного кабинета Тихановской вне закона появились в опубликованном на сайте МВД республики Перечне организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.
Как сообщает «Интерфакс», данные о признании переходного кабинета Тихановской вне закона появились в опубликованном на сайте МВД республики Перечне организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.
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