3 апреля 2024 года в ГУО ´Гимназия-колледж искусств г. Бобруйска´ прошли тренинговые занятия по правилам поведения и основам безопасности жизнедеятельности с участием инспекторов сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского БГРОЧС О.
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