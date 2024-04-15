3 апреля 2024 года в ГУО ´Гимназия-колледж искусств г. Бобруйска´ прошли тренинговые занятия по правилам поведения и основам безопасности жизнедеятельности с участием инспекторов сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского БГРОЧС О.