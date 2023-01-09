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Rbb24: Американский газ отобрал цивилизацию, подаренную российским топливом

Rbb24: Американский газ отобрал цивилизацию, подаренную российским топливом

Энергетический кризис заставляет многих людей искать альтернативы традиционному газовому отоплению. Поэтому в Германии отмечен повышенный спрос на дровяные печи и древесину.

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