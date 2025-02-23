Ротенберг поздравил с 23 февраля: «Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества – это заслуженная дань уважения героям. Спасибо военным за честную службу, крепкого здоровья»

«Сегодня один из самых важных и актуальных праздников для нашей страны – День защитника Отечества! 2025 год объявлен президентом России Годом защитника Отечества, и это не пустая формальность, а заслуженная дань уважения всем, кто стоял на страже нашей Родины и ее народа, продолжает это делать сейчас.