Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

«Урал» – «Факел». Онлайн-трансляция начнется в 12:00

«Урал» примет «Факел» в 17-м туре Мир РПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 12:00 по московскому времени.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх