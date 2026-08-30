В Латинской Америке начата военная операция против наркокартелей

Он, как и его предшественники, объявляет войну наркоторговле, но обещает добиться победы. Новые власти Колумбии, отказавшись от переговоров с криминалом, совместно с Эквадором и при поддержке США начали зачистку крупнейших преступных группировок.
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