Кредиты под залог: базовые преимущества, риски, меры предосторожности

Кредиты под залог недвижимости – один из древнейших способов получения денег в долг у банковских организаций, при котором заемщик предоставляет свою собственность в качестве согласованного залога для получения денежных средств.
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