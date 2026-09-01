Школьники получат дополнительные выходные в праздничные дни 2026-2027

Российские школьники отдыхать будут в государственные праздники 2026-2027 учебного года, включая День народного единства 4 ноября и новогодние каникулы.
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