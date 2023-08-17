Лицемерам здесь не место — Китай показывает, как можно бороться с оттоком капитала и элит за рубеж

Среди задержанных, как пишет Bloomberg, могла быть Линда Хэ — её Wailian Group помогала состоятельным гражданам КНР вывозить свои деньги на Запад, получать инвестиционные визы и всячески становиться «хорошими китайцами». В том числе Хэ помогала своим клиентам устраивать детей в элитные школы США и Европы. Одни ли они ? Вот в чём вопрос???

Сергей Васильев

"Вывоз капитала и его инвестирование в экономику западных государств в условиях, когда эти страны поставляют оружие, которое убивает русских, — не просто недопустимо, но преступно." А торговля с Украиной, поставки ей энергоресурсов, металла и оборудование - не преступно? Почему не бомбят ж/д узлы? А через Украину мы поставляем на Запад ещё много кой чего. Аот такое оно СВО путинское ...