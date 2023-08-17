Спички - не игрушка

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Лицемерам здесь не место — Китай показывает, как можно бороться с оттоком капитала и элит за рубеж

Лицемерам здесь не место — Китай показывает, как можно бороться с оттоком капитала и элит за рубеж

 На днях в Китае шанхайская полиция задержала пять человек за незаконные операции с иностранной валютой.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Среди задержанных, как пишет Bloomberg, могла быть Линда Хэ — её Wailian Group помогала состоятельным гражданам КНР вывозить свои деньги на Запад, получать инвестиционные визы и всячески становиться «хорошими китайцами». В том числе Хэ помогала своим клиентам устраивать детей в элитные школы США и Европы.    Одни ли они ? Вот в чём вопрос???
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