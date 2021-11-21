Как повысить самооценку и уверенность в себе? Мнение психолога

С раннего детства человек получает информацию о себе из различных источников. Собирая все поступившие сигналы психика формирует ощущение собственной значимости в обществе, на этом фундаменте строится не только поведение и способность делать правильный выбор, но и эмоциональная стабильность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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