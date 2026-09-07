Врач Борейша: температура 18-20 градусов считается оптимальной для сна

Врач-невролог, эксперт президентской платформы «Россия — страна возможностей» Юлиана Борейша рассказала в разговоре с ТАСС, что температура воздуха в спальне на уровне 18-20 градусов является наиболее комфортной для сна большинства взрослых.
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