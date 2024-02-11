Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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В Госдуме признались: не знают, что делать с мигрантами. Нужны жёсткие меры

В Госдуме признались: не знают, что делать с мигрантами. Нужны жёсткие меры

Депутаты предлагают возложить ответственность за иностранцев, не желающих приспосабливаться под законы и образ жизни в России, на Федеральную миграционную службу, а также значительно ужесточить миграционное законодательство РФ.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Да там ещё полно иногентов. Вот где чистку надо начинать делать...
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2 час.
Андрей Тихонов
Гнать всехпоганой метлой
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1 час.
ВД
Валерий Денисов
Не знаете что делать, уходите в отставку - нечего зря штаны протирать!
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1 час.

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