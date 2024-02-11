В Госдуме признались: не знают, что делать с мигрантами. Нужны жёсткие меры

Депутаты предлагают возложить ответственность за иностранцев, не желающих приспосабливаться под законы и образ жизни в России, на Федеральную миграционную службу, а также значительно ужесточить миграционное законодательство РФ.
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