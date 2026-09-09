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ИА Реалист

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Южная Африка запускает программу возрождения нефтепереработки

Южная Африка запускает программу возрождения нефтепереработки

ПРЕТОРИЯ (ИА Реалист). Центральный энергетический фонд ЮАР объявил о масштабном плане возрождения нефтеперерабатывающей отрасли, который должен кардинально сократить зависимость страны от импортного топлива.

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