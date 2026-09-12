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Платье принцессы Дианы выставят на аукцион Sotheby’s в 2026 году

Платье принцессы Дианы выставят на аукцион Sotheby’s в 2026 году

Аукционный дом Sotheby’s объявил о предстоящих торгах, на которых будет выставлено одно из самых известных платьев принцессы Дианы — так называемое «платье мести».

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