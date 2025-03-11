"Я только шу-шуть потрогать хотел": Шухрат предложил жене офицера оплатить двойной тариф или дать себя потрогать. Русская Община взялась
Avia.pro - СМИ
Юлия, 32-летняя жена русского офицера, до сих пор не может прийти в себя после кошмарной поездки на такси.
Комментарии
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Ну, насильственный отъём телефона никакая не кража, а более серьёзная статья - грабёж. К тому же плюс попытка похищения людей (в том числе детей). Плюс угрозы насилием, а возможно и убийством. Плюс попытка изнасилования.
Так что никакой депортации, а по совокупности статей при честном судье потянет от 25 лет до пожизненного строгого режима- этого и надо добиваться для данного ублюдка. И то, это если не плюсовать сюда мелочёвку типа нарушения кучи статей ПДД и нелегальное пребывание в стране.
КАКАЯ СУКА ВСЕХ ИХ ПРИВЕЗЛА В РОССИЮ? ВОТ ГЛАВНЫЕ НАШИ ВРАГИ!
На зону ишака а потом с разорваной жопой домой поедет и будет в кишлаке гюльчатай ишаков жопой ублажать.
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