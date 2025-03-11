Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 011 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    В точку💯💯👍«Я не нанимался в...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    Зачем наводняют Россию мигрантами, когда давно пора взяться за своих развлекающихся и развлекающих. Выросла огромная ...«Я не нанимался в...
  • ВераВерная
    Да я о вашем глубоком погружении в тему происхождения сына Собчачки))) А нахрапистое воровство неприкасаемых и потвор...«Ты сама видела, ...

"Я только шу-шуть потрогать хотел": Шухрат предложил жене офицера оплатить двойной тариф или дать себя потрогать. Русская Община взялась

"Я только шу-шуть потрогать хотел": Шухрат предложил жене офицера оплатить двойной тариф или дать себя потрогать. Русская Община взялась

Avia.pro - СМИ Юлия, 32-летняя жена русского офицера, до сих пор не может прийти в себя после кошмарной поездки на такси.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Борис Леонтьев
Ну, насильственный отъём телефона никакая не кража, а более серьёзная статья - грабёж. К тому же плюс попытка похищения людей (в том числе детей). Плюс угрозы насилием, а возможно и убийством. Плюс попытка изнасилования. Так что никакой депортации, а по совокупности статей при честном судье потянет от 25 лет до пожизненного строгого режима- этого и надо добиваться для данного ублюдка. И то, это если не плюсовать сюда  мелочёвку типа нарушения кучи статей ПДД и нелегальное пребывание в стране.
Ответить
6 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
КАКАЯ СУКА ВСЕХ ИХ ПРИВЕЗЛА В РОССИЮ? ВОТ ГЛАВНЫЕ НАШИ ВРАГИ!
Ответить
4 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
На зону ишака а потом с разорваной жопой домой поедет и будет в кишлаке гюльчатай ишаков жопой ублажать.
Ответить
4 час.
наверх