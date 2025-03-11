"Я только шу-шуть потрогать хотел": Шухрат предложил жене офицера оплатить двойной тариф или дать себя потрогать. Русская Община взялась

Борис Леонтьев

Ну, насильственный отъём телефона никакая не кража, а более серьёзная статья - грабёж. К тому же плюс попытка похищения людей (в том числе детей). Плюс угрозы насилием, а возможно и убийством. Плюс попытка изнасилования. Так что никакой депортации, а по совокупности статей при честном судье потянет от 25 лет до пожизненного строгого режима- этого и надо добиваться для данного ублюдка. И то, это если не плюсовать сюда мелочёвку типа нарушения кучи статей ПДД и нелегальное пребывание в стране.