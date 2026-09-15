В Екатеринбурге стартовал отопительный сезон: тепло дали 1,3 тыс. соцобъектов

В Екатеринбурге с 15 сентября официально стартовал отопительный сезон. В первую очередь подача тепла организована в социальные учреждения: больницы, детские сады, школы, а также объекты, где люди находятся круглосуточно.
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