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Шоу-бизнес: Как сложились судьбы дочерей, которых сдали в монастырь Ростропович и Вишневская, хотя могли дать им всё

Шоу-бизнес: Как сложились судьбы дочерей, которых сдали в монастырь Ростропович и Вишневская, хотя могли дать им всё

Галина Вишневская и Мстислав Ростропович. Их бурный роман начался стремительно — всего за четыре дня до свадьбы, став легендой еще при жизни.

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