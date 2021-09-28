Растут на огороде сорняки

На огороде всякой травки вырастает много. Одни сорняки мы знаем «в лицо» и сразу выпалываем. Над другими голову ломаем: «Может что-то полезное?» Ромашка Ромашка непахучая, ромашка собачья, трехреберник продырявленный — все это о ней, ромашке.