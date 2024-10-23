Когда корабль неплох, но с названием явный перекос.
Зря вы так с кораблем…
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Алекс Сэм
МТ ,что за х...я?Громкое название,а статья 1 абзац не о чём!
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20 час.
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Когда корабль неплох, но с названием явный перекос.
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