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Аргументы и Факты

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Новый Майдан снесёт Зеленского: тайные силы готовы к бунту в Киеве

Новый Майдан снесёт Зеленского: тайные силы готовы к бунту в Киеве

На 3 октября анонсировал новый майдан украинский военный Александр Тодоров. Возможен ли бунт на Украине и кто станет его основной движущей силой, дал прогноз в эксклюзивном комментарии aif.

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Новый комментарий от пользователя
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Геннадий Бережновизменено

Майдан на Украине — это абсолютная не реальность! Он бы  уже давно состоялся не будь общество таким зомбированным за 30 лет самостийности! Его настроили как ярого русофоба готового к смертельной битве. Сегодня этому учат детей и женщин. Они могут пойти на капитуляцию, но как и немцы будут возрождать свой рейх-Бандеры в будущем! За время СССР на Западе Киева этот дух витал очень заметно.