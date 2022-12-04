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Володин посвятил пост «страдальцам, покинувшим Россию», которых начали арестовывать на Западе

Володин посвятил пост «страдальцам, покинувшим Россию», которых начали арестовывать на Западе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что беглецам из России, которые покинули страну с началом спецоперации на Украине, грозит новая опасность, мало того, что у них отняли деньги, виллы и яхты, так начали арестовывать и сажать их самих.

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