Володин посвятил пост «страдальцам, покинувшим Россию», которых начали арестовывать на Западе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что беглецам из России, которые покинули страну с началом спецоперации на Украине, грозит новая опасность, мало того, что у них отняли деньги, виллы и яхты, так начали арестовывать и сажать их самих.