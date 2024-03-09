Адвокат предупредил о рисках вкладов с высокими ставками

Некоторые банки активно рекламируют вклады с высокими ставками, однако за ними могут скрываться совсем не выгодные варианты, предупредил адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов в разговоре с «Праймом».
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