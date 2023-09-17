Военное обозрение

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Уничтожение боевых кораблей ВМС Великобритании неопознанными безэкипажными катерами – сигнал для всех стран НАТО

Уничтожение боевых кораблей ВМС Великобритании неопознанными безэкипажными катерами – сигнал для всех стран НАТО

Боевой корабль со стремительными обводами и надстройками пирамидальной формы вышел из военно-морской базы (ВМБ) Портсмут – это был британский эскадренный миноносец тип 45 Daring.

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