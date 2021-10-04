Чужие дети. Вот в чем я не права?

Позитив для оптимистовПолитикаЧужие дети. Вот в чем я не права? Ситуация следующая, нас позвали на день рождения на базу отдыха с ночёвкой. Попросили без детей.Вернуться к статье376НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлина МорозоваАвтор права, никто не обязан присматривать за чужими детьми. Еще больше возмущают присутствующие. Накинулись на автора, а сами то что не взялись чужих детей присматривать?Natalyудивительно, сказано было на турбазу без детей, почему с детьми эту парочку вообще пустили , а не выперли сразу обратно домой? гнать нужно тех кто не может выполнить условий договоренностей. почему бы людям, которым испортили отдых не потребовать к себе уважения ? а надо ли молча глотать чужое хамство и наглость?Элина МорозоваДа. Именно приглашающие должны были приструнить нерадивую мамашку.NatalyА мне вот интересно стало, станут ли на мою сторону "защищальщики" когда я везде начну шляться с СЁмочкой, который для меня и сын и внук в одном флаконе и если не станут то почему и на каком таком основании? СёМа же вечный малыш полуторогодовалого развития человеческого чада)))NatalyПригласившие были обязаны сразу же отправить пару с детьми обратно домой. на правах хозяев и организаторов праздника приглашающие обычно заботятся о комфорте и удобстве всех кого они приглашают, а не выборочно делают кому то из гостей хорошо, а кому то плохо. Почему взрослые люди должны терпеть визги,крики,суету , сопли , вонь грязных попок тех, кого они даже не рожали в свой выходной/праздничный день?что за странная организация торжеств хозяевами праздника ?Элина МорозоваЕсли приглашают с детьми, то и их досуг продумывают: игры, детский стол, какие ни будь маленькие призы и подарки. И человека специально приглядывать за ними приставляют. Вот потому и приглашали без детей, что не было возможности это организовать.ГусЕнаВот именно. Или дети бывают ВОСПИТАННЫЕ и не мешают.Nataly)))жизнь очень изменилась за последние годы повсеместно, а детские праздники сейчас самый большой геморрой для родителей и самая, пожалуй затратная часть семейного бюджета наблюдала за этой"суетой"и в Питере и в Германии и в Белоруссии и в Краснодарском крае юбилеи потрясные и на 3 года деточки крошечки и на 5 лет родненького карапузика, чего только не закатывали мамочки /папочки и дедули/бабули с 2-х сторон танцы с бубнами вокруг крошечек Хаврошечек))) без аниматоров и концертных оркестров теперь детских праздников не бывает))))Элина МорозоваМы на этом никогда не заморачивались. Вся эта вычурность и буффонада скорее взрослым нужна, чем детям.Natalyнет нет именно деткам в Станице Отрадная( Ставропольский край) 5 лет племяшке мужа отмечали так невестка за две недели вместе с подругами и всеми деточками готовили украшения( Солевые/зимние букеты плакаты и банеры растяжки для кафе композиции из надувных шариков, вызваны были приятели одноклассники музыкальное ВИА, которое гастролирует в основном в Москве, но на детский праздник приехали и соответственный репертуар не только спели но и детей заранее всё отрепетировать заставили/разучили/научили))))) очень теперь серьёзен и ответственен подход к деткам, их же теперь мало и они основная Ценность семьи))))Борис Шумилов"А мне вот интересно стало, станут ли на мою сторону "защищальщики" когда я везде начну шляться с СЁмочкой," - Так это какой СЁмочка?))Максим ШишкинПрисутствующие - свора идиотов. Автор грубо ответила?)) Я б вообще на х.. послал бы)).ГусЕнаУ нас в выхи сватья гостили. Привезли и другую старшую внучку. Вообще, мы не разрешаем ее привозить к нам-она обижает нашу малявку. Разница у них 5 лет. Но они привезли, поставив перед фактом. Я понимаю почему сватья ее таскает ; родители этой девочки-сын сватьи ушел из семьи, у мамы новый муж. Ребенок никому не нужен. Но!!! Это и не моя проблема. Ребенк невоспитан от слова вообще. Лезть в чужие тарелки, перебивать взрослых, ныть иговорить нароЧито плаксивым голосом-это самые маленькие напряги. Вообще, у нас не принято детей за столом держать-либо отдельный стол, либо, поели и брысь со стола. А уж , тем более, требовать освободить места других людей за мтолом-вообще для меня-жуть. Но, сватья уговаривала и просила уступить. Деды уступали, дочь моя уступила, а я-нет. Девочка разрыдалась прямо конец света. Вотбщем, не выходные, а МУКА. Деды свалили, а я варилась в этом дерьме. Наша Мелочь была заброшена. Она в ее 17 месяцев уже многое понимает и так себя вести не позволяет себе:))) Поэтому, пролема не в чужих детях, а в проблемных взрослых.Майя MajaАня, вот только взрослые этого понять не хотят.((ГусЕнаОт этого все проблемы. У нормальной мамаши и дети соспитаны, а у " яжежматери"...Майя Maja:)Наталия ГаригаГуСена может хватит уже пиз"ить? Все выходные, ты, тупое быдло, со мной сралась, а не сватьями и детьми занималась. Ты че не лечишься то? Сначала придумала, что ты генедиректор, который не знает что такое ЕГРЮЛ, теперь семью выдумала? :)))) Так "ули ты тут сидишь, а не гендиректором работаешь или своими выродками занимаешься? :))))ГусЕнаА я все успеваю:)) И Дегенераток по роже треснуть и семьей заняться. Как тебя рвет-то. А где твоя семья? В 47 лет?Natalyнаша Гусёна из десанта бабулек мразмоток в белых пальто)))))Началось все с трехдневного супа и недовольных щей. Какая-то женщина в ленте пожаловалась на то, что привередливый муж ест только свежее, с пылу с жару, и требует готовить несколько раз в день (вот моя мама все успевала). При этом оба работают, и как вы сами понимаете, такое разделение труда, когда один все свободное время отдыхает и ест, а другой готовит и моет посуду, ее не устраивает. Заявление это сработало магически. В ту же секунду, как жертва высоких стандартов коснулась пальцами клавиатуры, во вселенной материализовался целый десант дамочек в белых пальто, которые не позволяют себе расслабляться, не то, что ты. Вот они успевали готовить разнообразные обеды при трех детях (младенце, первокласснике), и выглядеть потрясающе, и еще чистоту музейную в доме наводить. Просто лениться не надо. Впрочем, явление это не новое, и заглянув практически на любой женский форум, посвященный красоте, отношениям или воспитанию детей мы рано или поздно увидим знакомые силуэты в белом. Вместо помощи и конкретных советов выскакивают они, как Дядюшка Ау из тумана, и пугают нормальных людей своей бескомпромиссностью. Чем более интимная сфера обсуждается (внешний вид, супружество, родительство), тем агрессивнее напор «нитаких» женщин, которые пришли показать другим, менее совершенным женщинам, положительный пример. Удивительно и то, что на мужских форумах такой пир духа я ни разу не встречала. Если вы где-то увидели гражданина, который врывается в толпу соплеменников с воплем «а я вот по первому требованию жены всегда полочку прибиваю, и носочки не разбрасываю, и это притом, что работаю на трех работах», то покажите его мне, я положу его в свою шкатулочку с диковинками. Почему же так получается, что самые невыносимые сторонники суровых женских, материнских и супружеских стандартов окопались именно среди дам? И почему женская солидарность для некоторых перестает быть значимой, когда появляется возможность похвастаться подвигами? У меня есть несколько теорий на этот счет. - Недооцененность женского труда Во-первых, я заметила, что именно те обсуждения, которые связаны с недооцененным трудом, собирают самое больше количество неуместных дам, внезапно и без запроса предъявляющих обществу свои трудовые подвиги, тонкие талии, воспитанных детей и преданных мужей. Если рабочие достижения и успехи можно конвертировать в деньги, статус, опыт и социальные гарантии, то женские трудовые подвиги, особенно на ниве материнства, наведения красоты и умиротворения мужей, предъявить не получается ровным счетом никому, это никому не интересно. Если женщине повезет, ее старания оценит муж. Если муж попадется придирчивый и немногословный, то медали за материнскую доблесть и круглогодичное соблюдение диеты показывать будет вовсе некому. А ведь так хотелось, столько труда вложено! Вот и остается несчастной душе бесплотным недооцененным призраком летать над обсуждениями, выкрикивая время от времени: «Да я!», «А вот мой ребенок!», «Просто лениться не надо, а надо быть мамой и женой!»… Звучит смешно, а ситуация эта очень грустная, друзья.Незнание других путей самовыражения Впрочем, есть еще одно объяснение удивительной активности белых пальто. Дело в том, что долгое время реализация через мужа была естественной для женщины и более простой, чем все другие варианты. Она социально одобрялась. Женщин вообще больше затачивали на социальное одобрение, чем мужчин. И если даже Моисей сорок лет водил евреев по пустыне, но и менталитет не меняется по щелчку пальцев. Получить одобрение сильного (а для многих в глубине души сильный это именно мужчина) – гарантия безопасности, плюшек и возможности как-то себя назвать в этом мире. И свидетельницы наваристых щей-борщей и хрустящего белья, которое лучше чем у тебя – просто отчаянно желающие самореализоваться люди, немного сбившиеся с курса в этом жестоком мире. Так вот и получается, что отряды белых пальто, выбрасывающиеся на форумы научить всех жизни – это и есть самые неуверенные в себе люди, страстно желающие признания и похвалы.Наталия ГаригаДа с этой больной все ясно. Сидит здесь целыми днями от скуки и лезет со своими тупыми фантазиями в каждый пост учить жизни от нечего делать и от убогости мозга. Вчера аж на г"вно изошлась какая она гендиректор, которая даже не в курсе что такое ЕГРЮЛ и какие сведения в нем содержаться. Там крышу рвет не по детСки, - чето пугалки какие то совать начала, - типа я там твой адрес (???) пробью, и че то тебе сделаю - правда так и не придумала чего, тут убогий мозг закончился, даже не начавшись. Когда за яйца ее поймали на пиз"еже, перешла на визги чего, в соответствии с ее больными фантазиями, я хочу и чего имею. Причем в этом процессе ярко продемонстрировала свою принадлежность к быдлу - там так ее больные фантази несло на тему моей сексуальной жизни и ее интенсивности, что сразу стало понятно, перед нами истинный гендиректор во всей ее красе с кучей детей и мужей. Вообще, всегда умиляют пи"доболы которые искренне уверены, что всему что они пиз"ят люди будут верить безоговорочно. Если дама не в психушке, то только потому, что безобидна и безвредна - только и способна что вые"ываться, благо здесь за базар свой отвечать не надо.alorgtech alorgtechДа она всем свистит и всем по разному. Пора к этой дешёвке привыкнуть, я даже не пререкаюсь с ней давно. И вам с хабалкой этой не стоит диспуты вести. 😂👍Sergey Pastukhov"Яжмать" это изменённое состояние сознания. Обвинять её или пытаться что-то объяснять так же мудро, как и тому мужику который надрался. Это имхо. А по остальному, опять же имхо, - странная какая-то компашка. Автор не договаривает, или он там правда неуместен.NatalyДействительно странная компания пофигистов и бытовых долблдятлов. обычно же любые торжества тщательно продумываются и по составу гостей и по возрастной категории пригашаемых с учётом их интересов и потребностей( продумывается, как меню так и развлекательная программа) для детей сейчас организовывают отдельные столы и приглашают аниматоров, Им не место там где могут выпивать и курить взрослые.Наталия ГаригаСерьезно? В психушке, где ты с прогрессирующей щизофренией и мечтами как пососать вялый уй находишься? Это еще одно доказательство того, что ты с гендиректорами даже не встречалась :)))) Тебя по как рвало вчера на эти темы в своих больных фантазиях - прям пеСтня. Ты по роже только своих выродков способна в этих больных фантазиях треснуть и больше никого. Именно поэтому ты зассала и заблокировала меня. Моя семья, в отличии от твоей, быдло тупое, в реальности находиться :))))ГусЕнаОбожаю бесить третьесортных бабех:)))ГусЕнаЧе, реално в психушке? Вся семейка? УжосВладимир EвтушенкоА с чего кто-то должен приглядывать за чужими детьми? Послали мамашку на хххх, так правильно сделали.Наталия Гарига???? Не тупое и больное подзаборное быдло решает в этой жизни кто какого сорта. Убогий мозг вечной озабоченной сидельцы психушки не тянет постигнуть даже эту примитивную схему? :)))) З.Ы. Е"анутая, ты че меня блокировала, если вы"бываться продолжаешь? МозХ уже даже элементарных логических операций не тянет? :)))))alorgtech alorgtechПоддерживаю вас, не поддерживаю разговор. Не унижайтесь до этой недотрашенки. Не опускайтесь до ее уровня.Наталия ГаригаВот и я об этом. Ужос как тебя рвут на части твои больные фантазии дегенеративной шизофреники. То ты гендиректор, то выродков себе напридумывала целый полк, то очередь из желающих тебе за щеку вялые "уи присунуть :)))))ГусЕнаПоехала я к косметологу, а ты пофантазируй ищщо:)Наталия ГаригаЕб"нутая, чему завидовать то? Все о чем ты поешь чистой воды пиз"еж :)))) Это за версту видно. Максимум ты уборщица у того косметолога :)))) Твой уровень у тебя на лбу написан. Ты хоть поинтересовалась, гендиректор, что такое ЕГРЮЛ? :)))) И какие там сведения? Ты свои пугалки себе в опу засунь - второй день народ ими развлекаешь, успокойся уже, и так ржать уже устали над тобой. Это тебе шутки не только с государством плохи - тебе вообще сидеть под лавкой и не высовываться, даже пернуть надо боятся с твоим уровнем развития. Это ты нас тут своими фантазиями и фотками, которые пачками из инета накачать можно всю дорогу развлекаешь, больше же тупой уборщице самоутверждаться нечем - ни на что больше не способна кроме как пи"дить :)))))alorgtech alorgtechВы ж общаясь с этим недосуществом даёте пищу для гавканья. Не стОит так. Деревню с неё не вытащить, увыНаталия ГаригаХаха, смотрю, истерики и вони хоть отбавляй. Натящя, замуж хочется? А алкоголизм мешает. И 5 кошек. Презираю ушлоперых Побирушек. 47 лет-это уже конец....Наталия ГаригаНу, Петросян-это, мадам, ваша мечта, очевидно. Вялый куй сосать не привыкать?😃)) Угомонитесь, обиженка саратовская, от вас так несет дешевкой. А вот наеепывать ЦЗ , работая по Договору ГПХ и получая пособие-это вы еще на своей морщинистой шкурке почувствуете😃))) И кошек кормить нечем будет...Наталия ГаригаВспомнили? :)))))) Дама, да нервно курю в сторонке со своими фантазиями, в сравнении то с вашими. Причем, мои, кстати, в отличии от ваших, основываются на фактах. И поэтому, зовутся реальностью. Кстати, а че вы так откровенно демонстрируете нам свой недо"б? :))))) Как ни сообщение, так все про писты и куи :))))) У кого чего болит, тот о том и говорит? :))))))Борис ШумиловЗависит не от наличия детей, а от их воспитания детей и воспитанности родителя. Я в свое время таскал с собой дочку, нареканий никаких, только положительные воспоминания о ребенке, потому как у ребенка были изначально очерчены границы дозволенного. Если ребенку границы не устраивают, сидит один дома.))Комментировать
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