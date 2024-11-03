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Перешедший на сторону ВС РФ американец удалял все переписки в Telegram

Перешедший на сторону ВС РФ американец удалял все переписки в Telegram

Дэниэл Мартиндейл, который перешёл на сторону Вооружённых сил Российской Федерации и два года сотрудничал с российскими военными на территории ДНР, контролируемой украинскими властями, поделился своими методами конспирации, чтобы не привлекать внимания украинских военных.

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