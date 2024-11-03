Дэниэл Мартиндейл, который перешёл на сторону Вооружённых сил Российской Федерации и два года сотрудничал с российскими военными на территории ДНР, контролируемой украинскими властями, поделился своими методами конспирации, чтобы не привлекать внимания украинских военных.