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«Первая причина — это ты». Захарова ответила на вопрос об Украине цитатой из песни Игоря Николаева

«Первая причина — это ты». Захарова ответила на вопрос об Украине цитатой из песни Игоря Николаева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подготовку Москвой документа по конфликту на Украине для новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, процитировав песню Игоря Николаева «Пять причин».

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