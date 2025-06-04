Родственникам погибших украинских солдат киевскому режиму придётся заплатить 180 миллиардов рублей. Теперь эти боевики не будут числиться пропавшими без вести или дезертирами, но где найти такие деньги?Становится понятно то обстоятельство, что погибшие солдаты украинской армии потратят весь военный бюджет Украины, потому что киевскому режиму придётся заплатить 180 миллиардов рублей за шесть тысяч погибших военнослужащих ВСУ и отдать тела родственникам погибших для захоронения.