Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 041 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leon Dan
    В нашем политическом режиме им пехотинец разрешил. А ему глава картбланш на силовые решения вопросов давно уже выдал...."У нас теперь все...
  • Амара Карпова
    ГОСПОДИ Защити и Сохрани наших ребят❤️🙏🙏🙏"Архангел Спецназ...
  • Eduard
    Корейцы есть!СК завел на мигра...

Погибшие солдаты ВСУ с того света опустошат военный бюджет Украины. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Погибшие солдаты ВСУ с того света опустошат военный бюджет Украины. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Родственникам погибших украинских солдат киевскому режиму придётся заплатить 180 миллиардов рублей. Теперь эти боевики не будут числиться пропавшими без вести или дезертирами, но где найти такие деньги?Становится понятно то обстоятельство, что погибшие солдаты украинской армии потратят весь военный бюджет Украины, потому что киевскому режиму придётся заплатить 180 миллиардов рублей за шесть тысяч погибших военнослужащих ВСУ и отдать тела родственникам погибших для захоронения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх