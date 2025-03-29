ВСКС: обстановка в Анапе спустя 100 дней после ЧП с танкерами стабильная

Обстановка на побережье Анапы спустя 100 дней после разлива мазута из-за ЧП с танкерами стабильная. Об этом ТАСС сообщил руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) Евгений Козеев.
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