Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Украинский полковник: мы сидим там уже полгода, и вдруг верховный главнокомандующий просыпается и предлагает строить укрепления

Украинский полковник: мы сидим там уже полгода, и вдруг верховный главнокомандующий просыпается и предлагает строить укрепления

Аналитик Центра оборонных стратегий, полковник Виктор Кивилюк в интервью украинскому изданию Kyiv Independent заявил, что украинское руководство запоздало с приказом о масштабном строительстве укреплений.

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