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Анатомия бизнеса

1 подписчик

Как построить успешный туристический бизнес с нуля: путь от экскурсий до премиальных путешествий 

Сейчас у меня есть собственное travel & event-бюро Aredov Travel. Мы создаём авторские путешествия, экспедиции, премиальные поездки, городские программы, корпоративные выезды, события и туры-ивенты под конкретных людей и задачи.

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