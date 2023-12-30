Большая политическая игра в снежную бабу

Психолог Дамиан Синайский объяснил, почему в России педалируется тема «нетрадиционных отношений» Павел Еськов Фото: ZumaTAСС Материал комментируют: Дамиан Синайский Председатель постоянной комиссии в городской думе Новосибирска по культуре, спорту, молодежной политике Александр Тарасов на совершенно невинной фотографии, сделанной в 2020 году, где два парня в летней одежде едят мороженое в 33-градусный мороз, углядел пропаганду нетрадиционных отношений.