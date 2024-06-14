Samsung выпустила Galaxy Watch FE, более доступные по цене умные часы с биоактивным датчиком

Компания Samsung объявила о выпуске своей новой модели умных часов Galaxy Watch FE. Это более доступная версия по сравнению с моделями серии Galaxy Watch6, но она сохраняет все ключевые функции и фирменный дизайн.
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