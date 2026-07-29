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Газета.ру

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В Германии медведя, напугавшего людей, перепутали с барсуком

В Германии медведя, напугавшего людей, перепутали с барсуком

Медведь, державший регион в Германии в панике, оказался барсуком, пишет Kronen Zeitung. Сообщение о возможном появлении бурого медведя на юге Германии заставило местные власти предупредить фермеров и туристов об опасности.

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