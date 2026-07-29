В Германии медведя, напугавшего людей, перепутали с барсуком

Медведь, державший регион в Германии в панике, оказался барсуком, пишет Kronen Zeitung. Сообщение о возможном появлении бурого медведя на юге Германии заставило местные власти предупредить фермеров и туристов об опасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии