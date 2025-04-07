Володин анонсировал законопроект для борьбы с мошенниками-"благотворителями"

В Госдуме рассмотрят законопроект против мошенничества под видом благотворительностиНа этой неделе депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, где предложены меры защиты граждан от мошенников, действующих под видом благотворительных организаций.
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