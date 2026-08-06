НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

501 подписчик

NASA ввело предел марсианской пыли в жилых модулях астронавтов

NASA ввело предел марсианской пыли в жилых модулях астронавтов

NASA установило первый допустимый предел содержания марсианской пыли в воздухе жилых модулей. Согласно новому требованию, средняя концентрация частиц размером менее десяти микрометров не должна превышать 0,1 миллиграмма на кубический метр в течение суток при непрерывном воздействии продолжительностью до 30 дней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии