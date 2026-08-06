NASA ввело предел марсианской пыли в жилых модулях астронавтов

NASA установило первый допустимый предел содержания марсианской пыли в воздухе жилых модулей. Согласно новому требованию, средняя концентрация частиц размером менее десяти микрометров не должна превышать 0,1 миллиграмма на кубический метр в течение суток при непрерывном воздействии продолжительностью до 30 дней.