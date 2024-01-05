Одного дня народного гнева хватило для пересмотра дела Макса

Как уже достали эти продажные твари судья . За кусок колбасы уже продаются

Елена Смирнова

к сожалению продаются и судьи и правоохранительные органы!!! конечно нужны фамилии этих тварей, это наши враги, и о них должен знать народ!!! и обязательно на федеральных каналах!!!