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Одного дня народного гнева хватило для пересмотра дела Макса

Одного дня народного гнева хватило для пересмотра дела Макса

Автор:  АМАРАНТ "Назовите имя!" Добряк-следак отказал в возбуждении уголовки на Галкина. И такое началось.

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Комментарии
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фарид сабиров
Как уже достали эти продажные твари судья . За кусок колбасы уже продаются
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4 час.
Елена Смирнова
к сожалению продаются и судьи и правоохранительные органы!!! конечно нужны фамилии этих тварей, это наши враги, и о них должен знать народ!!! и обязательно на федеральных каналах!!!
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3 час.
dd
desa desa
нужен еще вчера
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1 час.

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