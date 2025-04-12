Ростех для пилотируемой космонавтики

Фото: Космический центр «Восточный» / Роскосмос 12 апреля в мире отмечается День космонавтики. Именно в этот день 64 года назад Юрий Гагарин отправился на орбиту, облетел вокруг Земли и вернулся на родную планету.
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