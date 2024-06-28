"МегаФон" расширил зону покрытия 4G на Сахалине до 5 населенных пунктов

Оператор связи "МегаФон" продолжает расширять свою сеть 4G в Сахалинской области. Подключившись к федеральному проекту "Устранение цифрового неравенства", компания предоставляет доступ к высокоскоростному Интернету и голосовой связи почти 800 пользователям в пяти новых поселках.