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Космонавт Олег Новицкий стал первым жильцом модуля "Наука" на МКС

Космонавт Олег Новицкий стал первым жильцом модуля "Наука" на МКС

Космонавт Олег Новицкий стал первым жильцом модуля «Наука», который в июле вошел в состав российского сегмента МКС, сообщает ТАСС.

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