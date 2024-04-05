Источник: в СФ рассмотрят кандидатуру Подносовой сразу же после поступления

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации и сама палата рассмотрят кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ сразу, как только соответствующий документ поступит в палату, сообщил РИА Новости источник в парламенте.