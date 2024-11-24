Николай Цискаридзе рассказал, почему от него скрывали правду об отце

Артист балета и педагог, премьер Большого театра Николай Цискаридзе зачастую в публичных беседах и интервью хранит молчание относительно своей семьи и личной жизни, предпочитая говорить больше о творчестве.
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