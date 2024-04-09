Девушка, подарившая своё тело Эшли в Resident Evil 4, разделась для косплея Фурины и...

Девушка, подарившая своё тело Эшли в Resident Evil 4, разделась для косплея Фурины из Genshin ImpactМодель PeachMilky, которая подарила своё тело Эшли Грэм в ремейке Resident Evil 4 2023 года, поделилась новым косплеем на Фурину из Genshin Impact.