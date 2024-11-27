Налоговая служба: Выявлено более двух тысяч случаев незаконной экономической деятельности

Государственная налоговая служба (SFS) продолжает борьбу с незаконной экономической деятельностью - явлением, которое ставит под угрозу соблюдение налогового законодательства и развитие здоровой экономической среды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии