Светлый понедельник: что можно и что нельзя

В понедельник, 21 апреля, началась Светлая седмица, или Светлая неделя, Пасхальная неделя — период продолжительностью семь дней, включающий в себя Пасхальное воскресенье и шесть последующих дней до Недели Фоминой (Антипасхи).
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