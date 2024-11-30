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Баннер «Красная армия освободила Варшаву» вывесили фанаты «Омонии» на матче с «Легией». Польский клуб пожаловался в УЕФА

Баннер «Красная армия освободила Варшаву» вывесили фанаты «Омонии» на матче с «Легией». Польский клуб пожаловался в УЕФА

В четверг «Омония» дома крупно проиграла «Легии» (0:3) в матче общего этапа Лиги конференций. Перед игрой фанаты кипрского клуба вывесили ряд баннеров.

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